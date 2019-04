Gerechtigkeit

Ein Motiv hätte Dombach, der gegen Röhler noch wegen eines seiner Meinung nach zu milden Strafmaßes aus einem vergangenen Prozess Groll hegt. Tatsächlich hatte sich Dombach zur Tatzeit in demselben Hotel eingemietet, doch als Voss und Tom ihn befragen wollen, kommt es zum Eklat.



Weitere Fragen wirft ein genauerer Blick in das Leben der Familie Röhler auf. Endete die ewige Hassliebe zwischen Gerd und seinem jüngeren Bruder Franz letztendlich in einem Mord? Denn die Spannungen zwischen den beiden schienen durch Franz' Verhältnis mit der zwielichtigen Münchner Nobelclubbesitzerin Benita Kallweg ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Zu allem Überfluss vertrat er sie auch noch vor Gericht - ausgerechnet bei einer Anklage von Gerd.



Aber auch Gerds Ehefrau Laura scheint hinter ihrer Trauer noch etwas zu verbergen. Hat der geheimnisvolle Auftritt ihrer Tochter Marie am Geburtstag ihres Vaters etwas damit zu tun? Voss und sein Team decken dunkle Familiengeheimnisse auf, die den angesehenen Oberstaatsanwalt in ein komplett neues Licht rücken.