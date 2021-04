Am Tatort fällt Voss ein junger Mann auf, der sich als Geschäftspartner und bester Freund des Opfers vorstellt. Doch Werner Wiegand, vom Tod des Sohnes erschüttert, lässt kein gutes Haar an Stefan Hohlbein, der anwaltlich aus der Geschäftsbeziehung mit Alex aussteigen wollte. Hat Stefan den Tod seines Freundes etwa verschuldet?



Im Zuge der Ermittlungen kreisen die Aussagen aller Befragten um ein Ereignis, das vor einem Jahr passiert sein muss. Voss wird das Gefühl nicht los, dass die Eltern etwas verbergen, das mit dem Tod ihres Sohnes zu tun haben könnte. Zuflucht und Trost finden die beiden im Praktizieren von Hot Yoga im Studio des befreundeten Geschwisterpaares Leoni und Mirko Nowak. Diese Methode ist völlig ungeeignet für die Wiegands, wie Annabell im Selbsttest herausfindet.



Als Brigitte Wiegand Voss nachts um Hilfe ruft, weil sie ein mysteriöses Klopfen wahrnehme, wendet sich das Blatt. Die Cops beschließen, einen genaueren Blick in die Vergangenheit der Familie Wiegand zu werfen.