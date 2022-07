Voss hatte dies lange verdrängt. Doch auf Schröters Paintball-Anlage in der Nähe des Tatorts kommt alles wieder hoch. Damals hatte Voss Stefan Schröter im Ruhrpott als geheimen Informanten aus dem Rockermilieu gewinnen können – beinahe hätten beide das mit dem Leben bezahlt.



Zunächst vermuten Voss und seine Kollegen den Täter im persönlichen Umfeld der Toten – das Opfer war Schröters Freundin. Bald drängt sich ihnen aber ein anderer, schlimmer Verdacht auf: Hat etwa jemand wahllos auf den Wagen des Opfers Sabrina Fischer geschossen? Aus purer Lust am Töten? Treibt ein Amokschütze sein Unwesen in München?



Auf der Paintball-Anlage begegnen die Kommissare jungen Männern: den Brüdern Andreas und Paul aus Schwerin und dem 17-jährigen Clemens aus gutem Haus, die allesamt leidenschaftlich Krieg spielen, indem sie bunte Farbkugeln aufeinander feuern. Doch das Spiel ist ihnen in Wahrheit ernster, als es zuerst scheint. Einer aus der Gruppe, Clemens, ist Sportschütze und hat damit Zugang zu scharfen Waffen. Vielleicht sogar zur Tatwaffe. Können die Kommissare Clemens' Vater, Wilfried Stadler, dem Betreiber eines Sportschützen-Klubs, trauen, der für seinen Sohn die Hand ins Feuer legt?



Voss ist bald sicher, dass aus einem dummen Spiel blutiger Ernst geworden ist. Aber was hat das alles mit dem Opfer zu tun?



Zu guter Letzt sieht sich Richard Voss wieder mit seinen eigenen Ängsten und seinem Trauma konfrontiert, denn: Eine lang unterdrückte Aggression hat zum tödlichen Ernst geführt.