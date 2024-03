Das Mordopfer und seine Witwe haben seit einigen Jahren das Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihre Enkelin Nikola. Deren Mutter hatte ihre Tochter bewusst in die Hände ihrer Schwiegereltern gegeben, als sie sich wegen einer psychischen Krankheit stationär einweisen ließ. Der Vater des Kindes, ihr Ex-Freund Jakob Palme, will von beiden nichts wissen und hat sich nach Indonesien abgesetzt. Inzwischen ist Judith wieder gesund und möchte sich ihr Kind zurückholen, doch die Palmes halten die junge Frau nach wie vor für ungeeignet.



Vor Gericht stehen die Chancen der alleinerziehenden Mutter ziemlich schlecht: Ihre Schwiegereltern haben mehrere teure Gutachten in Auftrag gegeben, um die Unfähigkeit der jungen Frau zu bescheinigen. Judiths finanzielle Mittel sind hingegen begrenzt, doch immerhin hat sie Unterstützer im näheren Umfeld, darunter ihren neuen Lebenspartner Stefan Grupscha. Der ist in der Gärtnerei des Mordopfers angestellt und hatte wenige Wochen zuvor Streit mit seinem Chef – angeblich nur wegen eines geliehenen Werkzeugkastens. Was steckt wirklich hinter diesem Konflikt? Als Caspar Bergmann und sein Team Jakob Palme ausfindig machen, entblättert sich das ganze Ausmaß einer Familientragödie.



Während der Ermittlungen wird Caspar Bergmann von seiner eigenen Enkelin in Trab gehalten: Aurelia denkt, sie könne bei ihm im Büro ungestört Computer spielen, anstatt Hausaufgaben zu machen. Doch weil ihr Opa ein Spielverderber ist, heckt das Mädchen einen Plan aus – mit Folgen für das ganze Team.