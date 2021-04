Als Voss sie im Friseursalon ihrer Schwester Manuela aufsuchen will, flüchtet Franka panisch mit ihrem Sohn Oskar. Sowohl eine Fahndung als auch die Befragung von Manuela bleiben zunächst erfolglos.



Während die Kommissare im Umfeld des Oopfers nach weiteren Hinweisen und Motiven suchen, stoßen sie auf einige interessante Tatsachen. Paul Selinskis gelegentliche Wutausbrüche scheinen nicht so harmlos gewesen zu sein, wie zunächst angenommen. Gegenüber seiner Frau Eva und dem gemeinsamen Sohn Jannik ist er wiederholt handgreiflich geworden. Dann gab es kurz vor seinem Tod einen lautstarken Streit mit seinem Geschäftsfreund Thomas Belko. Eskalierte der Streit?



Tatkräftige Unterstützung erhält das Team bei der Suche nach einem Mordmotiv von Joshua Tuttlinger, der sich auf Lennys Stelle beworben hat. Sein unkonventionelles Benehmen löst zunächst Verwunderung aus, bis er eine entscheidende Entdeckung macht. Das Opfer hatte eine Affäre mit Franka Thiel. Oder steckt hinter den Besuchen in der JVA ein anderer Grund? Die Kommissare müssen die Geflüchtete, von der noch immer jede Spur fehlt, unbedingt aufspüren. Aber Franka hat andere Pläne: Sie ruft Voss persönlich an und versorgt ihn unbeabsichtigt mit Informationen, die die Ermittlungen in eine völlig andere Richtung lenken. Plötzlich wird Franka nicht nur von der Polizei gesucht.