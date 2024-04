Antonia, die dritte Schwester, führt das Schmuckatelier seitdem weiter. Caspar Bergmann vermutet einen Zusammenhang zwischen diesen tragischen Todesfällen.



Denn als die Ermittelnden Charlottes Eltern die Todesnachricht überbringen und sie auf Sophia ansprechen, stellen sie fest, dass die Familie das Thema meidet.



Dass die Hinterbliebenen auch sonst kein harmonisches Verhältnis zueinander haben, erfährt Bergmann von Bernd Glade, verschmähter Ex-Freund von Charlotte und ehemaliger Angestellter im Betrieb ihres Vaters, in dem sie selbst Juniorchefin war. Dabei sei bis fünf Jahre zuvor noch alles in Ordnung gewesen. Im Zuge der Ermittlungen stellt sich heraus, dass Glade ein starkes Motiv hatte, seine ehemalige Freundin zu töten. Er streitet die Tat aber vehement ab.



Durch Zufall erfährt das Team von einer Auseinandersetzung zwischen Antonia und Charlotte, in der es um einen Brief ging, den Charlotte an Sophia geschrieben hatte. Antonia kennt den Inhalt angeblich nicht. Sowohl sie als auch die Ermittler machen sich auf Suche nach dem Schriftstück, in dem sie den Schlüssel zur Lösung des Falles vermuten.



Als Bergmann der Wahrheit näher kommt, entblättert sich eine schreckliche Tragödie, die die gesamte Familie Leipold zerstört hat.