Beim Frühsport im Münchner Westpark sieht Caspar Bergmann, wie drei Jugendliche versuchen, einen schlafenden Obdachlosen anzuzünden. Während er die Flüchtenden zur Fahndung ausschreibt, bemerkt er, dass der Mann auf der Parkbank bereits tot ist. Bergmann tippt zunächst auf Unterkühlung, doch das Opfer hat eine Wunde am Kopf. Weitere Indizien sprechen für eine Fremdeinwirkung.



Vom Obdachlosenarzt Stefan Weber, dessen Visitenkarte in der Manteltasche des Mannes gefunden wird, erhofft sich Bergmann Hinweise auf die Identität: Das Opfer heiße Robert Merold, mehr könne Weber nicht sagen. Doch wenig später kreuzt der Arzt im Präsidium auf, um einen Rucksack abzugeben, den Merold ihm am Tag zuvor gebracht habe. Können die seltsamen Gegenstände darin eine Antwort geben?



Um mehr über den Toten zu erfahren, hört sich Bergmann in einem Obdachlosencafé um, in dem sich Merold häufig aufhielt, und bekommt einen überraschenden Hinweis: Das Opfer hatte offenbar eine Tochter. Doch die Aussage kann niemand bestätigen, auch nicht Verena Horsch, zu der Merold ein enges Verhältnis hatte. Bei ihr findet Bergmann allerdings die Thermodecke des Opfers – angeblich hatte Merold ihr die geschenkt, weil er sich selbst einen Schlafsack kaufen konnte. Die Ermittler finden heraus, dass der Obdachlose sehr viel Bargeld bei sich trug. Woher hatte er das?



Während sich Bergmann sicher ist, dass Verena etwas verschweigt, stolpert Annabell Lorenz über ein Passbild von Merold – und der Mann auf dem Bild sieht nicht exakt aus wie der Tote. Nach und nach kommen sie hinter das Geheimnis des Mannes und offenbaren ein Geflecht aus Schicksalsschlag, Lüge und Vertuschung.