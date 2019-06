Therapie für Tote

Ist der Leiter des Instituts, Prof. Schmedtmann, wirklich so unbescholten, wie er vorgibt? Bei der Durchsuchung von Melanies Zimmer finden die Ermittler eine große Summe Geld versteckt. Melanies Vater Fred Gantner nimmt an, das Geld stamme von Paul Schmedtmann, Professor Schmedtmanns Sohn. Gantner unterstellt dem Lebemann, Melanie zur Prostitution gezwungen zu haben. Gantner verübt einen Anschlag mit Lösungsmitteln auf Paul Schmedtmann, doch die Ermittler können in letzter Sekunde das Schlimmste verhindern. Es stellt sich heraus, dass Paul und Melanie gemeinsame Sache machten bei der Suche nach den Probanden. Paul, der von seinem Vater dazu beauftragt worden war, hatte Melanie als einen besonderen "Lockvogel" eingesetzt.



Voss und sein Team ermitteln, dass die Testergebnisse eines der Probanden von Melanies Studie, Mike Taschner, gelöscht wurden. Doch als die Ermittler Mike in seinem Spirituosengeschäft befragen wollen, erzählt ihnen Mikes Freundin Julia Scheuer, dass Mike nicht mehr lebe - erst kürzlich sei er an einer Überdosis Heroin gestorben. Dr. Sommerfeld stellt fest, dass die Menge Heroin, die Mike Taschner im Blut hatte, nicht tödlich war. Eine Überdosis konnte deshalb nicht die Todesursache sein.



Allerdings wies Mikes Blut noch eine andere Substanz auf - Prodemol, ein Opiat, das in der Medizin zu Testzwecken verwendet wird. Woran starb Mike Taschner also tatsächlich? Und wer hat seine Ergebnisse aus der Studie gestrichen und warum?



Bei der Befragung eines weiteren Probanden aus der Medikamentenstudie finden die Ermittler heraus, dass im Institut eine aus Russland stammende, umstrittene Drogentherapie angeboten wird. Dr. Sommerfeld bestätigt, dass es Berichte über diese Therapie gibt und dass dabei Prodemol eingesetzt wird. Zeit für die Ermittler, sich im Institut gründlich umzusehen.