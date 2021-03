Label-Chef Dieter Behrens und der ebenfalls bei "Liedgut" unter Vertrag stehende Rapper Cosmo waren die Letzten, die das Opfer lebend gesehen haben. Doch obwohl Cosmo die ganze Nacht in den Räumlichkeiten des Labels verbracht hat, will er nichts vom Mord an Kira mitbekommen haben.



Die zunächst einzige Spur scheint ein aufdringlicher Fan zu sein, der angeblich am Abend vor ihrem Tod vergeblich nach der Sängerin Ausschau gehalten hat. In der Wohnung des Opfers treffen Voss und Annabell auf Anke Theissen, ihre Assistentin und beste Freundin, und Kiras Bruder Roman Wollitz. Während sich die Angehörigen bestürzt über Kiras gewaltsamen Tod zeigen, finden die Kommissare schnell Anzeichen dafür, dass es um ihre Karriere zuletzt alles andere als gut stand. Musikalisch konnte sie nicht mehr an ihre früheren Erfolge anknüpfen, und die Jury einer erfolgreichen Castingshow musste sie verlassen – zugunsten der aufstrebenden und um einiges jüngeren Sängerin Josie.



Die talentierte Newcomerin wurde vor wenigen Wochen Opfer eines Überfalls, den derselbe Fan verursacht zu haben scheint. Sie traf daraufhin die Entscheidung, ihre Musikkarriere an den Nagel zu hängen, und teilte dies Kira am Tatabend im Hof des Labels mit. Hat Kira etwa ihre Konkurrentin provoziert?



Als das Team um Voss den ominösen Fan ausfindig macht, dreht sich das Blatt. Josies Entscheidung, ihre Karriere zu beenden, scheint einen viel tiefer liegenden Grund zu haben. Als es Voss gelingt, die Verstrickungen innerhalb der Künstler zu entwirren, findet er den Weg zum Täter, der dabei ist, eine weitere Tat zu begehen.