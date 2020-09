Der Tod von Radka Richter wirkt zunächst nicht ungewöhnlich: Eine alte Frau schläft im Seniorenheim friedlich ein und wacht nicht mehr auf. Doch Radkas Zimmernachbarin Isa von Wangenheim ist fest davon überzeugt, dass mehr hinter dem plötzlichen Ableben der bettlägerigen Rentnerin stecken muss. Voss nimmt intuitiv den Fall an und findet tatsächlich mithilfe von Dr. Sommerfeld Hinweise auf einen Mord durch Ersticken. Wer könnte Interesse am Tod der alten Dame haben?



Eine Spur führt zu der Tochter der Getöteten, die zeitlebens kein gutes Wort über ihre Mutter verloren hat. Sie hatte sich nach Jahren der Funkstille erhofft, mithilfe der Ersparnisse ihrer Mutter ihre hohen Schulden begleichen zu können. Aber der Plan ging nicht auf. Nun versucht Ivanka, zu fliehen. Im Verhör erfahren die Ermittler die tragischen Hintergründe, in die plötzlich auch der Heimleiter Timo Götze auf seine eigene Art involviert zu sein scheint. Doch beide streiten den Mord ab. Wissen die Pflegekräfte Petra, Sanja und Jonas mehr über die Vorgänge in dem gehobenen Seniorenheim?



Unterstützt von der renitenten Isa von Wangenheim decken die Ermittler nach und nach auf, dass alle etwas zu verbergen haben. Was spielt sich hinter verschlossenen Türen tatsächlich ab? Voss muss zu einem gewieften Trick greifen, um die unheimlichen Vorgänge aufzudecken.