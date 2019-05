Vergiftete Freundschaft

Das Tier wurde ganz gezielt in einer Deckenleuchte in Flos Arbeitsraum im Reptilienhaus des Tierparks platziert. In einer Kooperation zwischen dem Zoo und der Firma Pharmatex hatte die junge Frau fast rund um die Uhr an einem Herz-Kreislauf-Medikament aus dem Gift der Schlangen geforscht.



Wie sich herausstellt, handelte der Chef von Pharmatex, Alex Warnke, einen besonderen Deal mit einem Großkonzern aus. Flo bekam zufällig Wind davon und sah ihre Forschung gefährdet. Mit dem Entschluss, ihr Projekt ab sofort allein durchzuziehen, machte sie sich nicht nur Pharmatex mit Warnke zum Feind, sondern auch die Tierpark-Leiterin Ziegler, die auf das Geld aus der Industrie angewiesen ist. Wollten die beiden die ehrgeizige Forscherin aus dem Weg schaffen?



Aber auch die Tatsache, dass die junge Biologin ausgerechnet genau vor demonstrierenden Tierschützern stirbt, scheint dem Team sehr verdächtig. Vor allem, als sie herausfinden, dass Flo noch bis vor Kurzem eine Beziehung mit dem Aktivisten Ben führte. Die Ermittler finden heraus, dass sie auch nach dem Ende der Beziehung wieder den Kontakt zu Ben suchte. Hat dies etwas mit dem Mamba-Gelege zu tun, das aus Flos Arbeitsraum verschwunden war?



Die Ereignisse spitzen sich zu, als ein weiterer Mord mit der außergewöhnlichen Masche versucht wird. Voss beginnt, die tragischen Zusammenhänge zu erkennen.