Die Ermittler finden eine Nachricht von dem bekannten "Pick-Up Artist" Stefan Radisch, der Luise wüst droht. Er sollte einen prominenten Platz in Luises Buch bekommen. Ihre Geschäftspartnerin Jasmin versucht inzwischen mit dem alten Team die Firma weiter zu führen. Nach und nach kommt ihr Geheimnis ans Tageslicht: Jasmins Lebensgefährte Erik hatte eine Affäre mit Luise. Um die Beziehung zwischen den beiden stand es nie zum Besten, nun ist sie beendet.



Weiß Erik mehr als er zu sagen bereit ist? Mitten in der Ermittlung wird Annabell Zeugin, wie eben dieser Erik auf Stefan losgeht und ihn verprügelt. Es stehen ungeheuerliche Vorwürfe gegen den "Pick-Up Artist" im Raum. Voss und seine Ermittler müssen ein Geflecht aus Lügen, Verrat, enttäuschter, wie eingebildeter Gefühle entwirren und stehen am Ende einem Täter gegenüber, der genau auf diese Lügen hereingefallen ist.