Es ist Lenny, der diese Ohrenzeugin, Sabine Belau, ausfindig machen kann. Sie hatte zu dem Opfer ein sehr enges Verhältnis aufgebaut. Der Leiter des Krisentelefons, Bastian Baumann, war alles andere als erfreut über diese Verhaltensweise. Er drohte Tina mit Kündigung. Doch dann stellt sich heraus, dass er selbst seine strengen Regeln nicht befolgt hat und eine Liebesbeziehung zu einer ehemaligen Anruferin führte. Wusste Tina davon und hat ihn erpresst?



Und was ist mit den anderen Mitarbeitern, die sich alle nach außen hin so rührend um Menschen in Not kümmern? Wie standen sie zu dem Opfer? Und der Ex-Mann von Tina Brenner hat auch allen Grund, wütend auf sie zu sein.



Gerade als Sabine Belau Voss und seinem Team entscheidende Hinweise geben will, passiert das Unvorstellbare.