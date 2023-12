Auch wenn es Lisbeth augenscheinlich zunehmend besser geht, wäre beiden wohler, wenn sie weiterhin in der Klinik unter Beobachtung wäre. Doch als Lisbeth ihr Schweigen selbst nicht mehr erträgt und ihren Söhnen die Wahrheit erzählt, ist Martin kein bisschen beruhigter.



Lilli wird zunehmend im Landhandel ihres Großvaters Rolf Pflüger eingespannt. Dabei könnte Martin sie in Abwesenheit von Linn Kemper gut als Unterstützung in der Praxis gebrauchen. Als Ina Lechner dort mit ihrem aus einer Kopfwunde blutenden zukünftigen Mann Jan auftaucht, weil er bei den Hochzeitsvorbereitungen von der Leiter gefallen ist, ist Martin erst einmal überrascht. Die beiden haben sich in New York kennengelernt, als Ina ihre Ausbildung zur Hotelfachkraft absolvierte. Inzwischen leitet sie ein Luxushotel in Ellmau.



Zwar kann Martin eine Gehirnerschütterung bei Jan ausschließen, doch er möchte gern abklären, wie es zu dem Sturz gekommen ist. Als ihm der Hausmeister versichert, dass er wegen einer Eiweißunverträglichkeit immer mal wieder Schwindelattacken erleide, bittet Gruber ihn um die Adresse seines ehemaligen Hausarztes, um die Patientenakte anzufordern.



Unter Berufung auf die Schweigepflicht vertraut Jan ihm an, dass er eigentlich Sebastian Leidinger heiße, Ina aber von dieser Namensänderung nichts wisse. Er habe sein altes Leben hinter sich lassen wollen und den richtigen Moment verpasst, es Ina zu erzählen. Martin wird misstrauisch. Als er den Grund für das Versteckspiel herausfindet, gerät er in einen medizinischen Gewissenskonflikt.