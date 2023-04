Der Bergdoktor

Kathi Bachmann ist am Boden zerstört. Nicht nur wurde bei ihr eine seltene Krankheit festgestellt, ihr Verlobter ist auch noch in Wahrheit ihr Halbbruder! Während die Verwandtschaft das Ende der Beziehung der beiden bedeuten muss, kann Dr. Martin Gruber einen kleinen Hoffnungsschimmer geben: Als ihr Bruder wäre Simon der ideale Spender für eine bei Kathi eventuell notwendige Transplantation. Problematisch ist nur, dass die beiden sich nicht vorschreiben lassen wollen, wen sie lieben dürfen und daraufhin beschließen, zusammen durchzubrennen. Damit würden sie sich jedoch nicht nur strafbar machen, es hätte auch fatale Konsequenzen für die schwerkranke Kathi.



Nachdem Annes Gespräch mit Franziska die verfahrene Situation eher noch verkompliziert hat, hat Franziska mittlerweile einen Entschluss gefasst: Sie möchte Ellmau verlassen und ihr Kind in New York großziehen. Martin allerdings steht dieser Ankündigung noch etwas verhalten gegenüber. Er ist aber nicht der Einzige der Grubers, dem eine schwere Entscheidung bevorsteht. Auch Hans muss endlich herausfinden, was er will.