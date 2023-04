Der Bergdoktor

Nach dem Tod ihres Vaters braucht Nina Tauber dringend ein ärztliches Attest, um das alleinige Sorgerecht für ihren Bruder Max zu bekommen. Dieses jedoch kann Martin aufgrund Ninas anhaltender Atemnot-Anfälle nicht guten Gewissens ausstellen. Dass sie somit das Sorgerecht an ihre jahrelang abwesende Mutter Annette verlieren könnte, scheint Tina mehr Sorge zu bereiten, als ihr eigener Gesundheitszustand – dabei könnte sie selbst jede Unterstützung gebrauchen. Die beste Lösung wäre ein Kompromiss zwischen Mutter und Tochter. Doch die Fronten sind so verhärtet, dass selbst Martin Gruber kaum vermitteln kann. Als Annette dann auch noch aus heiterem Himmel beschließt, das Sorgerecht für Max doch zu behalten und mit ihm zusammen nach Sri Lanka zurückzugehen, bricht für Nina eine Welt zusammen.



Während Martin es sich in den Kopf gesetzt hat, Anne endlich zu heiraten – und das am besten sofort – scheitern Linn und Hans kläglich bei dem Versuch, sich voneinander fernzuhalten. Beiden ist jedoch klar, dass es so nicht weitergehen kann.