Anton Grainer lebt seit Jahrzehnten zurückgezogen auf einem Einödhof. Dort züchtet er Gourmetschnecken und verbringt einen großen Teil seiner Zeit mit Lesen. Mit Menschen hat er seine Probleme, reagiert schnell mürrisch und abweisend. Branka Neumann arbeitet erst seit wenigen Wochen für ihn. Als sie in seiner Bibliothek Staub wischt und einen Bücherstapel umwirft, kündigt Grainer ihr umgehend. Aufgewühlt verlässt sie den Hof und stürzt auf ihrer Fahrt mit ihrem Moped.



Nach einem routinemäßigen Check-up bei Anton Grainer kommt Martin Gruber an der Unfallstelle vorbei. Branka liegt unter einem Baumstamm eingeklemmt, doch ihre Verletzungen sind marginal. Allerdings entdeckt Martin eine Veränderung im Knochenwachstum von Brankas Knöchel, was ihn beunruhigt. Er drängt auf weitere Untersuchungen.



In der Zwischenzeit taucht Brankas Tochter Emmi bei Anton Grainer auf; sie will ihre Mutter überraschen. Grainer möchte das Mädchen schnell wieder loswerden, doch Emmi besteht darauf, von ihm zurück ins Tal gefahren zu werden. Das Mädchen lässt sich von seiner mürrischen Art nicht abschrecken, im Gegenteil: Sie bringt Anton Grainer dazu, das Wohnmobil auf seinen Hof zu fahren, um zu verhindern, dass es offiziell abgeschleppt wird.



Inzwischen ist Lisbeth Gruber nach ihrem Zusammenbruch wieder auf die Normalstation verlegt worden. Sie will jedoch nicht, dass Martin in weitere Untersuchungen einbezogen wird. Martin muss sich zunächst damit abfinden. Immerhin sprechen er und Hans wieder miteinander. Auch wenn Martin nicht mehr auf dem Gruberhof wohnt, bietet er seinem Bruder an, ihm bei der Landwirtschaft unter die Arme zu greifen. Und da sein ursprünglich geplanter Aufenthalt in New York bis auf Weiteres verschoben ist, lässt er sich auf eine Einladung zu Karin Bachmeier ein.