Martin tröstet seine Mutter Lisbeth, die unter Schock steht. Sein Bruder Hans hat der Familie eröffnet, dass er die Bewirtschaftung des Gruber-Hofes definitiv aufgibt, weil Lilli ihn nicht übernehmen will und er in die Firma "Die Mountain-Profis" von Peter Geis einsteigt.



Doch die Sorge um seine Mutter ist nicht das Einzige, was Martin beschäftigt. Anne hat angerufen und gefragt, ob er mit Frau Jäger über die Versicherungssumme gesprochen habe, die noch immer nicht bei ihr eingegangen sei. Minuten später wird Martin Gruber zu Rike Jäger gerufen, der es sehr schlecht geht. Sie ist schlapp, leidet unter Antriebslosigkeit und Müdigkeit. Offenbar hat ein Virus sie erwischt. Während Martin Rike untersucht, ihr Blut abnimmt und sie ihm verspricht, die Sache mit dem Geld für Anne zügig zu klären, knistert es für einen kurzen Moment zwischen den beiden.



Doch als Rikes Sohn Lukas auftaucht, einen Wutanfall bekommt, Dr. Gruber wüst beschimpft und auf ihn losgeht, ist alles wieder vorbei. Als Lukas dabei ein Glas zerschlägt und sich verletzt, erfährt Martin, dass Lukas eine schwere Borderline-Störung hat und in einer therapeutischen Einrichtung lebt. Er macht seine Mutter nicht nur für seine Erkrankung verantwortlich, sondern hasst sie auch dafür, dass sie ihn seiner Meinung nach in das Heim abgeschoben hat. Für Rike ist schon das alles kaum zu ertragen. Doch wie wird sie mit der Nachricht umgehen, dass sie möglicherweise einen Schilddrüsentumor hat?