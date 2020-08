Martin will mehr über Rikes Sohn Lukas erfahren und besucht das Heim, in dem er lebt. Dort erfährt er von der Leiterin, dass der Junge sehr unter der Scheidung seiner Eltern gelitten hat und nun glaubt, dass Martin und Rike ein Verhältnis haben. Martin streitet das nicht ab. Als er die Information erhält, dass sich seine Befürchtung, Rike leide unter einem Schilddrüsentumor, nicht bestätigt, atmet er auf. Rike selbst ist so erleichtert, dass sie zu Lukas fährt - fest entschlossen, ihr Verhältnis zu verbessern. Doch dann bricht sie bei einem Ausflug mit ihrem Sohn zusammen. Hat Martin Gruber bei ihrer Untersuchung etwas übersehen?



Während er noch versucht herauszufinden, wo der Fehler liegen könnte, erhält Martin die Nachricht, dass Lukas verschwunden ist. Einzige Info: Er gibt sich die Schuld am Zusammenbruch seiner Mutter.



Dr. Kahnweiler wird nach wie vor von seiner Vera unter Druck gesetzt, weil sie immer noch nicht schwanger ist. Als sie ihn zwingen will, einen Fruchtbarkeitstest zu machen, schüttet Alexander seinem Freund Martin sein Herz aus und erfährt dabei, dass Martin immer noch nicht mit Rike über seine Falschaussage im Versicherungsprotokoll gesprochen hat.