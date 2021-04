Sie und ihr Freund Jan, der einen tödlichen Hirntumor hat, wollen die gemeinsame Zeit, die ihnen bleibt, auskosten und auf Reisen gehen, bevor sie sterben. Doch Pia bricht auf dem Berg zusammen. Martin Gruber untersucht die junge Frau und ist sehr berührt, als er erfährt, wie es um sie und ihren Freund steht. Die Reisepläne des Paares versucht er zu bremsen, denn je keimfreier Pias Umgebung ist, desto mehr Zeit bleibt ihr noch. Doch jeder ärztliche Rat wird in den Wind geschossen.



Pia und Jan wollen nach Australien - sobald er die Anteile an seiner Firma verkauft hat. Doch auch Jans Gesundheitszustand verschlechtert sich. Schwere Kopfschmerzen beuteln ihn, darum möchte Martin neue Untersuchungen durchführen. Läuft Pias und Jans gemeinsame Zeit schneller ab als befürchtet?



Gerade als Hans Gruber beschlossen hat, den neuen Partner von Susanne zu akzeptieren, reißt ihm seine Ex den Boden unter den Füßen weg. Sie erklärt ihm, dass sie ein Jobangebot aus Wien habe und nun ernsthaft überlege, mit Tim und der kleinen Sophia wegzuziehen. Hans will nicht zulassen, dass man ihm seine Tochter nimmt. Martin und Anne kommen indes zu einem unverhofften Date. Irgendwie liegt noch immer eine gewisse Spannung in der Luft.



Bei Alexander Kahnweiler und seiner Vera ist es weniger harmonisch. Seit sie Jens-Torben aus dem Kinderheim zum "Probewohnen" bei sich aufgenommen haben, fühlt sich Vera ausgegrenzt. Der Junge ist quasi ein Ebenbild Alexanders, und zwei von der Sorte sind auf Dauer zu viel für Vera.