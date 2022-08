Die Brauerei, die Kai Riegert von seinem viel zu früh gestorbenen Vater übernommen hat, bereitet ihm im wahrsten Sinne des Wortes Kopfweh. Obwohl Kai weiß, dass sein Vater an einem stressbedingten Herzinfarkt starb, ignoriert er konsequent alle Alarmzeichen – ebenso den Ratschlag seines Hausarztes Doktor Martin Gruber, mit seinen Kräften zu haushalten.



Nur seine engagierte Assistentin Hanna schafft es, in einem Moment zu ihrem Chef durchzudringen. Zum ersten Mal erfährt er, dass sie und er ein ähnliches Schicksal teilen: Beide haben mit der Verpflichtung für ihre Eltern zu kämpfen. Während Kai in der Verantwortung für seine Angestellten und den Großmut seines Vaters gebunden ist, muss Hanna für ihre an Multipler Sklerose erkrankten Mutter da sein. Es ist ein besonderer Moment zwischen den beiden, in dem Kai beschließt, in Zukunft etwas kürzerzutreten.



Als er sich wenig später weder an dieses Vorhaben erinnern kann noch an die kurze, aber besondere Nähe zu seiner Assistentin, ist es an Martin, der Ursache der Erinnerungslücken auf den Grund zu gehen. Hanna setzt währenddessen alles daran, dass Kai sein Glück findet.



Martin und Anne haben sich entschieden, ihren Gefühlen füreinander zum Wohle des Hofes nicht zu folgen. Entsprechend entwickelt sich Annes Plan der Gruber-Milch gut. Unterstützung erfährt sie von Gregor, einem Milchbauern, der ihr vor der Rückkehr nach Ellmau sehr geholfen hatte und ihr immer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht. Dass er dazu noch ein attraktiver Mann ist, entgeht auch Martin nicht.