Mit David Berger, ebenfalls Soldat, verbindet sie nicht nur eine gemeinsame Nacht, sondern auch ein Anschlag bei einem Militäreinsatz in Mali, bei dem mehrere Soldaten ihr Leben verloren und Mia schwer verletzt wurde. Über ihren Vorgesetzten, Major Lanziger, erfährt Mia, dass David offenbar den Dienst quittiert hat. Wie sich herausstellt, hat er ganz in der Nähe ein Kajak-Lager aufgeschlagen und ist nicht nur völlig überrumpelt von Mias Auftauchen, sondern auch von der Tatsache, dass er der Vater von Felix ist. Liegt es nur daran, dass er sich ihr gegenüber seltsam verhält? Mia hat in ihrem Leben schon einige Schicksalsschläge erleben müssen und sagt dem Ex-Soldaten deutlich, dass sie für Felix jetzt jemanden brauche, auf den sie sich hundertprozentig verlassen könne. Selbst in ihrer zunehmenden Verzweiflung merkt sie, dass David nicht er selbst zu sein scheint. Kann Martin Gruber helfen?



Thea Hochstetter holt mithilfe ihres Anwalts Dr. Herold zum nächsten Schlag gegen die Familie Gruber aus und stellt Martin ein Ultimatum: Entweder er trete das Sorgerecht für sein Kind ab, oder sie schließe die Abfüllanlage, die Franziska einst gekauft hatte, um die "Grubermilch" zu retten. Ein Schock für Hans und Anne. Wohin mit 2000 Litern Milch am Tag? Lisbeth macht Thea klar, dass niemand einen Keil zwischen die Grubers treibt, koste es, was es wolle. Als Martin und Anne seinen neugeborenen Sohn aus der Klinik abholen wollen, wartet eine böse Überraschung auf sie.