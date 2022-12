Sie hatte sich an Dr. Vera Fendrich gewandt, weil sie ihre Überlegungen, die Matura nachzuholen und Medizin zu studieren, auf neue Erfahrungswerte gründen wollte und eine Zusage bekommen. Obwohl Lilli nach vorne blicken möchte, wirkt die gescheiterte Beziehung mit Robert nach. War die Trennung richtig?



Auch Lisbeth und Hans müssen ihren Blick in die Zukunft richten. Während Martin sich bemüht, Annes Weggang und die Tatsache, dass sein Sohn Johann mit Franziska in den USA lebt, zu verarbeiten, braucht der landwirtschaftliche Betrieb eine schnelle Lösung für den Erhalt der Grubermilch.



Unterdessen kümmert sich Martin nach dem Klinikaufenthalt seines Patienten Alois Bachmeier um die weitere medizinische Betreuung. Dieser war immer kerngesund, leidet nun aber in Folge mehrerer Schlaganfälle an einer Binswanger Enzephalopathie. Da Alois die Schafwirtschaft nicht weiter betreiben kann, ist seine Tochter Karin angereist, um den Hof zu verkaufen – sehr zum Missfallen ihrer Tochter Josie, die seit drei Jahren dort lebt, ihre Ausbildung macht und hier auch ihre Zukunft sieht. Josie ist aber noch minderjährig, und kann ihre Mutter nicht überzeugen, den Hof zu behalten. Karin hat ein schwieriges Verhältnis zum Vater, will endgültig mit der Vergangenheit brechen und ihre Tochter wieder zu sich holen. Stressbedingt bekommt Karin plötzlich starke Bauchschmerzen und einen Hautausschlag. Leiden sie und ihr Vater womöglich unter derselben erblichen Krankheit?