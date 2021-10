Sowohl Gretas Vater Lennart Breithaupt, als auch ihr Opa Ulrich Kretschmar sind fest davon überzeugt, dass das Mädchen bei ihnen am besten aufgehoben ist. Doch auch wenn sie es dem anderen gegenüber nicht zugeben wollen, haben beide gesundheitliche Probleme.



Lennart hat permanente, sehr starke Gelenkschmerzen, die er nicht bekämpfen kann und will, um nicht wieder in die Medikamentenabhängigkeit zu geraten. Als sich der Verdacht einer Fibromyalgie, einer chronischen Schmerzkrankheit, bestätigt, versucht Martin ihn zu überzeugen, sich in eine stationäre Schmerztherapie zu begeben. Doch Lennart bleibt stur und bringt damit nicht nur sich selbst in Gefahr.



Ulrich Kretschmar hat hingegen schon seit einiger Zeit die Diagnose Prostata-Krebs, diese bereitete bislang jedoch keine großen Sorgen. Inzwischen verschlechtern sich allerdings seine Blutwerte massiv. Die kleine Greta weiß von den gesundheitlichen Problemen der beiden nichts, steht aber unter einem viel zu großen Druck. Sie ist hin- und hergerissen zwischen ihrer Liebe zu ihrem Opa und der zu ihrem Vater. Sie soll sich für einen entscheiden, möchte das aber gar nicht. Als Gretas Termin mit dem Jugendamt kurz bevorsteht, wird ihr alles zu viel - warum können die Erwachsenen sich nicht einfach vertragen und alle gemeinsam auf dem Hof leben? Eines Morgens ist die Kleine verschwunden.



Für die Grubers scheint endlich ein Waffenstillstand mit Onkel Ludwig in Sicht. Er hat sich bereit erklärt, seinen Anteil am Hof aufzugeben - unter einer Bedingung?