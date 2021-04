Lisa Unger leidet seit einem schweren Autounfall an Amnesie. Selbst ihre große Liebe Thomas Mannfeld kennt sie nicht mehr. Dabei bräuchte gerade er sie zurzeit sehr dringend. Mannfeld ist, wie auch Lisa, Martin Grubers Patient, und erst kürzlich musste dieser dem passionierten Astrophysiker mitteilen, dass seine Krebserkrankung austherapiert ist. Mannfeld bleiben nur noch wenige Monate. Halt gab ihm bisher stets Lisa, doch nun braucht die junge Frau Zeit, um sich wieder erinnern zu können.



Auf dem Hof ihrer Eltern erholt sie sich von den Unfallfolgen, während diese alles geben, damit Lisas Erinnerungen an Thomas Mannfeld nicht zurückkehren. Denn eigentlich ist Lisa schon vor Monaten ausgezogen und hatte wegen ihm den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen. Als Thomas entgegen Martin Grubers Anraten ein Treffen mit Lisa arrangiert, muss er erkennen, dass nichts mehr ist, wie es einmal war. Lisa allerdings beeindruckt das Treffen so sehr, dass sie beginnt, zu recherchieren, ob dieser unbekannte, so krank aussehende Mann vielleicht etwas mit ihrer vergessenen Vergangenheit zu tun hat.



Zufällig wird Martin Gruber Zeuge eines Zusammenbruchs von Lisa Unger. Eine verschleppte Nierenerkrankung droht ein multiples Organversagen auszulösen. Martin und sein Kollege Kahnweiler müssen alle Register ziehen, um der jungen Frau das Leben zu retten – auch damit sie sich mit Thomas noch aussprechen kann. Ihnen läuft aber buchstäblich die Zeit davon.