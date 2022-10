Zunächst scheint Martin Grubers Plan, seine beiden einsamen Patienten, den verbitterten Johann Eichholz und die junge Maja Körner, einander näherzubringen, zu funktionieren. Zwischen ihnen entwickelt sich fast etwas wie eine Freundschaft, die – obgleich vor allem Eichholz es nicht zugeben möchte – beiden guttut.



Währenddessen hat sich jedoch Martins Verdacht in Bezug auf die Ursache von Majas Beschwerden bestätigt. Die junge Frau leidet an einer Infektion, die unbehandelt einen fatalen Verlauf nehmen könnte. Als Eichholz davon erfährt, kämpft er schwer mit sich, diesen Kontakt weiter zuzulassen. Zu sehr erinnert ihn Maja an seine Tochter, die vor vielen Jahren starb. Er will nicht, einen weiteren Verlust verkraften müssen. Doch auch sein Gesundheitszustand verschlechtert sich weiter. Martin Gruber appelliert immer wieder an die Vernunft seines Patienten, seine Medikamente einzunehmen.



Martin hat sich dazu entschlossen, nicht mit Franziska nach New York zu gehen. Er möchte sich und Anne endlich eine neue Chance geben. Als Anne ihm aber von Gregors Plan erzählt, in die Gruber Milch einsteigen zu wollen, versucht er mit allen Mitteln sie oder zumindest Hans davon zu überzeugen, dass Gregor nicht der richtige Geschäftspartner ist. Ob er so Anne für sich zurückgewinnen kann?