Martin Gruber macht sich viele Gedanken um die Zukunft seiner Familie. Es scheint, dass der von seinem Bruder Hans beschlossene Verkauf des Hofes für das komplette Auseinanderbrechen der Grubers sorgen wird. Hans will künftig bei Susanne leben, Lisbeth mit Ludwig durch die Welt reisen und Lilli hat ohnehin schon wutentbrannt die Koffer gepackt. Sie wohnt derzeit bei Anne, die über der Praxis Quartier bezogen hat. Die vertraulichen Informationen, die Martin kürzlich von Ludwig erhalten hat, könnten nun sein Trumpf sein, um alles nochmals über den Haufen zu werfen. Martin weiß, dass er damit seiner Mutter das Herz brechen würde. Es ist hin- und hergerissen und sucht Rat bei Anne.



Weitaus erfreulicher sind die Nachrichten, die Martin seiner Patientin Jana Niemeier eröffnen kann. Die attraktive junge Frau ist blind, seit sie elf Jahre alt ist und hatte erst kürzlich erfolglos an einer neuen Therapie teilgenommen. Während ihre Mit-Patienten zügige Heilung erlebten, blieb sie blind. Ihre Behandlung wurde abgebrochen. Doch plötzlich beginnt sich etwas zu verändern. Jana nimmt wieder Licht und Schatten wahr. Martin überweist sie an einen Spezialisten in der Klinik. Dort wird festgestellt, dass es tatsächlich eine gute Chance gibt, dass Jana schon bald wieder sehen kann. Für die begeisterte Klettersportlerin brechen ganz neue Zeiten an. Ihr Freund Anton Brugger weiß nicht so recht, ob er sich darüber freuen soll. Er hält sich für nicht sonderlich attraktiv, und seine mittlere Beamtenlaufbahn ist auch nicht so sexy. Ganz im Gegenteil zu dem gut aussehenden Klettertrainer Markus, mit dem sich Jana ein bisschen zu gut versteht. Anton stresst die Situation sehr, er bricht immer wieder mit Kreislaufproblemen zusammen. Martin und Alexander versuchen ihm so lange es geht, Optimismus zu vermitteln und ihn zu beruhigen. Doch eigentlich vermuten sie, dass Anton schwerwiegende Herzprobleme hat. Das können sie ihm aber erst mitteilen, wenn sie sich ganz sicher sind.