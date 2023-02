Ein Notfall verhindert ein Treffen mit dem vielbeschäftigten Arzt. Eine Selbstmörderin, für die jede Hilfe zu spät kommt, verstärkt in Dr. Mattiesen das Gefühl, an diesem Tag versagt zu haben. In der Einsamkeit des Sees am Moorgrund zieht er sich zum Angeln zurück. Plötzlich ertönt aus dem nahen Schilf ein Schuss. Haarscharf neben ihm schlägt die Kugel ein. Es gibt keinen Zweifel: Der Schuss galt ihm. Die Polizei nimmt die Ermittlungen in dem mysteriösen Fall auf.