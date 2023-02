Das Ehepaar verschweigt Dr. Jan Bergmann die wahren Gründe für den Kreislaufkollaps, doch der ahnt, dass Frau Lutz mit der Pflege überfordert ist. Als der Landarzt den beiden eine Zusatzpflege vorschlägt, wirft Herr Lutz ihn hinaus. Doch Jan bleibt beharrlich. Obwohl er sich von Herbert Lutz provozieren lässt und sich gegenüber seinem Patienten dabei im Ton vergreift, macht er bei dem Ehepaar nachhaltig Eindruck.



In der Praxis gibt es endlich viel zu tun - eine zweite Arzthelferin fehlt. Gertrud Hinnerksen und Jan Bergmann sichten gemeinsam Bewerbungsmappen, können sich jedoch nicht einmal einigen, wen sie überhaupt einladen sollen. Jan möchte Gertrud gern in die Entscheidung einbeziehen, weil er autoritäres Chefverhalten verachtet, doch Gertrud nimmt dies als Einladung, die Sache in ihrem Sinne in die Hand zu nehmen.



Über den Kopf des Landarztes hinweg lädt sie die esoterisch angehauchte Cynthia Husen zum Gespräch ein, was Jan wütend macht. Die beiden geraten aneinander - dies registriert die Patientin Cordula Stock schadenfroh. Als sie von Dr. Bergmann erfährt, dass er nach einer neuen Arzthelferin sucht, bewirbt sie sich spontan. Da Gertrud auf eine Kollegin mit viel Erfahrung besteht, glaubt Jan, ihr einen Gefallen zu tun, wenn er Frau Stock einstellt. Aber seine Entscheidung hat ungeahnte Folgen.



Maren Jantzen hat sich - nach dem Auftauchen von Jans Exfreundin Constanze Wenzel in Deekelsen - von ihm distanziert und blockt seine Annäherungsversuche konsequent ab. Sie hat zu viel Angst, wieder von einem Mann verletzt zu werden. Jan hofft, ihr bei einem gemeinsamen Picknick doch noch seine Liebe gestehen zu können. Er will ihr beweisen, dass er es ernst mit ihr meint. Doch Maren kommt ihm mit einem überraschenden Vorschlag zuvor.