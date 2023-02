Sie bringt dafür den berühmten Gastronomiekritiker Martin Goltz mit. Das könnte der Popularität des Gasthofs noch einmal enormen Auftrieb geben. Da das auch Claas Moser weiß, macht er Maren verstärkt Kaufangebote, die diese jedoch lässig ablehnt. Moser reagiert extrem verstimmt und versucht, Maren zu drohen: Es werde ihr schon noch leidtun, seine Großzügigkeit so mit Füßen getreten zu haben.



Auch Klaus Westinger scheint entgegen des Eindrucks, den Pastor Kolbe von ihm vermittelt, mit allen Wassern gewaschen zu sein. Zuerst zockt er die Stammtischbrüder um Hinnerksen und Halling beim Pokerspielen ab, dann lässt er auch noch die Spendenbüchse am Opferstock mitgehen. Ganz Deekelsen reagiert ungehalten darauf, dass Pastor Kolbe scheinbar einem Ganoven Unterschlupf bietet. Hat der Pastor sein Vertrauen in den falschen Menschen gesetzt?



Jens Halling ist nicht nur gereizt, weil er viel Geld beim Pokern verloren hat, er bekommt auch zu wenig Schlaf. Seine Frau Ines scheint in letzter Zeit große Lust auf ihn zu haben, sie rückt ihm nachts des Öfteren auf die Pelle. Komisch ist nur, dass Ines behauptet, davon nichts zu wissen. Streit zwischen dem Paar ist die Folge, und dass Gertrud, der sich Ines anvertraut hat, das Problem der beiden leider gegenüber Hinnerksen ausplaudert, macht die Sache nicht weniger peinlich. Nur Dr. Bergmann scheint nicht überrascht zu sein. Er hat eine Idee und bittet Ines und Jens in seine Praxis.