Eine Entschuldigung von Maren kann den strengen Direktor nicht umstimmen. In der Praxis von Dr. Jan Bergmann lernt Herr Kranz die neue Arzthelferin Anja kennen, von der er sehr angetan ist. Als Jan dann zufällig von Pferdehofbesitzerin Carola Wiesner erfährt, dass sie Probleme mit einem Pferd hat, das trauert, weil es sein Fohlen verloren hat, ist die Idee, Florian mit Luna zusammenzubringen, schnell geboren. Jetzt muss nur noch Anja Einfluss auf Direktor Kranz nehmen und ihn milde stimmen.



Rechtsanwalt Wanja Teschner lebt mit seiner Freundin Ilka Johannsen und deren Tochter Isabel mittlerweile unter einem Dach und könnte eigentlich glücklich sein - wäre da nicht Isabels Vater Rüdiger, der am Leben seiner Tochter Anteil haben will und ungefragt im Haushalt ein- und ausgeht. Nicht nur, dass Wanja sich wie das fünfte Rad am Wagen fühlt, auch Isabel ist die Situation mit zwei Vätern auf Dauer zu anstrengend. Als Dr. Bergmann allerdings bei Isabel eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert, ist klar, dass die Familie eine Lösung für ihr Patchwork-Problem finden muss.



Albert Eckholm ist mit einer Sehnenscheidenentzündung bei Dr. Bergmann in der Praxis. Jan versucht, die Ursache dafür zu finden, doch anscheinend will Eckholm nicht mit der Wahrheit herausrücken. Und obwohl der Landarzt ihm Ruhe und Schonung verordnet, ist Albert bald schon wieder da, und die Schmerzen sind schlimmer geworden. Anja und Jan beschließen, Eckholm auf frischer Tat zu ertappen.