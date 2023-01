Nachdem Lotta Steyer erfahren hat, dass ihr ehemaliger Geliebter Robert vor fast 30 Jahren im Dachstein verunglückte, macht sie sich heimlich auf, um Abschied zu nehmen. Als sie mitten im Telefonat mit ihrem besorgten Mann Bruno abstürzt, alarmiert dieser sofort Markus Kofler von der Bergrettung – sollte Lotta sich verletzt haben, droht sie durch ihre blutverdünnenden Medikamente zu verbluten. Ihre Kinder Max und Mona ziehen zusammen los, um ihre Mutter zu suchen – doch dann kehrt Mona allein zurück, und auch Max ist verschwunden.



Während die Bergretter alles daransetzen, Lotta und Max so schnell wie möglich aufzuspüren, möchte Jessi unbedingt herausfinden, was vor knapp 30 Jahren am Dachstein passiert ist. Denn auf einmal tauchen belastende Beweise auf, die gegen einen Unfall sprechen.



Gleichzeitig nimmt ein vermeintlich romantisches Wochenende auf einer abgelegenen Berghütte nicht den Lauf, den sich Thomas für sich und die mit seinem Kind schwangere Katharina gewünscht hat. Während er die gemeinsame Zukunft plant, wird Katharina endlich klar, was sie wirklich will. Schwer gekränkt lässt er sie zurück, setzt sich ins Auto und will nur noch ganz schnell weg.