Anna macht sich mit Florians Vater Christian Neilinger auf den Weg, ihn zu finden. Es ist bereits dunkel, als die beiden seine letzte Nachricht abhören und von Florians Vorhaben erfahren: Er will es allein ins Tal schaffen. Beunruhigt versucht Anna, ihn anzurufen, doch sie erreicht wieder nur die Mailbox. Bis er ihnen seinen neuen Standort geschickt hat und sie ihn am nächsten Tag finden, vergeht wertvolle Zeit: Florian hat Fieber bekommen und ist mit seinen Kräften völlig am Ende.



Sein Vater, dem er nach wie vor die Schuld am Tod seiner Mutter und an der eigenen miserablen Finanzlage gibt, kann ihn nicht zur Vernunft bringen, im Gegenteil: Jetzt will er erst recht auf eigene Faust weiterziehen. Doch um nicht gefunden zu werden, wählt das Trio eine gefährliche Route.



Nick hat Katharina zu sich nach Hause eingeladen, denn er will sie überraschen. Dabei hasst Katharina Überraschungen! Als sie am Abend zu ihm kommt, will sie alles schnell hinter sich bringen – und ist begeistert. Doch Nick hat spontan eine zweite Idee, die sie dann doch etwas überfordert.



Auch Emilie kommt in Sachen Beziehungen ins Grübeln, als Franz sie auf die neue Zweck-WG mit Tobi anspricht. Sind die beiden wirklich nur befreundet?