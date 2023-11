Xaver Ritts Leben scheint perfekt: Die Jubiläumsfeier des Familienunternehmens mit Modenschau steht an, und seine Ehefrau Theresa erwartet nach vielen vergeblichen Versuchen endlich das erste Kind. Voller Euphorie fragt Xaver spontan seinen Bruder Lukas, ob er der Patenonkel werden möchte. Überrumpelt willigt dieser ein, doch ihm ist alles andere als wohl dabei. Denn: Er ist der leibliche Vater des Kindes.



In Gedanken verliert Lukas die Kontrolle über sein Motorrad, als er versucht, einem Steinschlag auszuweichen, und kracht gegen eine Leitplanke. Er und seine Mitfahrerin Isabell, die Eventmanagerin der geplanten Modeschau, stürzen den Abhang hinunter. Während Lukas den Unfall leicht verletzt übersteht, können Markus und sein Team Isabell nur in letzter Sekunde vor einem tödlichen Sturz in die Tiefe bewahren.



Obwohl ihm der Schock tief in den Knochen sitzt, steigt Lukas zur Berghütte der Familie auf, um einen klaren Kopf zu bekommen und sich über seine Gefühle klar zu werden. Unterdessen erfährt Xaver zufällig, dass das Kind nicht von ihm, sondern von seinem Bruder ist. Wutentbrannt macht er sich auf den Weg zu Lukas, um ihn zur Rede zu stellen.



Voller Sorge, dass der Streit zwischen den Brüdern eskaliert, begibt sich die hochschwangere Theresa ebenfalls auf den Weg zur Hütte, kommt dort aber nicht an.