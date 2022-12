Nach einem Steinschlag am Türlspitz haben sich Markus und Katharina mit ihren Schützlingen in eine Höhle geflüchtet, um dort die Nacht in Sicherheit zu verbringen. Doch der Schein trügt, denn die Höhle füllt sich mit Wasser. Während Michael und Rudi nach den Vermissten suchen, spitzt sich die Lage in der vollgelaufenen Höhle weiter zu.



Wie sich herausstellt, wusste der verletzte Kletterer Alex die ganze Zeit um die Gefahr, die die Gruppe im Inneren der Höhle erwarten würde. Im Auftrag der "Hüller Group" hatte Alex zuvor durch eine illegale Sprengung den Abfluss eines Speichersees umgeleitet, um die Erschließung neuer Skigebiete in der Ramsau zu ermöglichen. Als Auffangbecken dient nun ausgerechnet jene Höhle, die ein vermeintlich sicherer Unterschlupf sein sollte.



Markus macht sich große Sorgen um die schwangere Katharina, der es zusehends schlechter geht, und versucht mit allen Mitteln, die Gruppe zu befreien.



Mit der Hilfe von Franz und Peter können Michael und Rudi endlich die Höhle ausfindig machen, in der ihre Kollegen gefangen sein müssen – die Rettung scheint nah. Doch dann beginnt das Wasser erneut zu steigen.