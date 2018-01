In letzter Minute gelingt es den Bergrettern, die beiden in Sicherheit zu bringen. Christoph Treber will die Suche nicht aufgeben und bittet Andreas Marthaler als Bergführer um Mithilfe. Der kann ihm keinerlei Hoffnungen machen, den Sohn noch lebend zu finden, begleitet ihn aber dennoch bei der Suche.



Auf dem Weg in den Berg treffen sie auf Julia Treber und ihren Lebensgefährten und ehemals Christophs besten Freund Karsten. Trotz widriger Wetterverhältnisse setzen sie den Aufstieg gemeinsam fort - gegen Andreas Marthalers Überzeugung.