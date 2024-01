Inmitten eines Skigebietes ist eine junge Speedriderin in einen steilen Abhang gestürzt. Ihr Fallschirm, der sich an einem spitzen Felsen verfangen hat, bewahrt sie vor dem Sturz in die Tiefe, doch er beginnt, zu reißen. Die Rettungsaktion wird für Markus und das Team zum Tanz auf dem Vulkan, zumal die junge Frau nicht ansprechbar ist. Wie ihr Begleiter erzählt, hat sie schon vor dem Unfall das Bewusstsein verloren. Als Markus ihre Trinkflasche sieht, hat er einen Verdacht: War das Wasser verseucht? Erst am Morgen hatte das Team am Siebenbach einen toten Fuchs gefunden.



Wenig später erhält Laura Brandtner, die den Hof ihres Vaters Thomas übernommen hat, einen Anruf vom Landratsamt – das Wasser in ihrem Fischteich könnte vergiftet sein. Thomas hat eine böse Ahnung: Einige Jahre zuvor hatte er Fässer mit Rattengift in einer Höhle am Gletscher versteckt. Aber durch den Klimawandel ist das Eis getaut und Flüssigkeit ausgetreten. Die Fässer müssen so schnell wie möglich verschwinden, doch niemand darf davon etwas mitbekommen. Auch Laura nicht, denn ihre Bemühungen für ein Biosiegel stehen auf dem Spiel. Als Thomas das erste Fass mit seinem Schneemobil ins Tal transportiert, stürzt er, und das Fass rollt vom Anhänger in einen Bach.



Elisa Rödder, die neue Tourismusbeauftragte in Ramsau, steckt in den letzten Vorbereitungen für einen großen Ski-Event. Doch die Pisten werden mit dem Wasser beschneit, das möglicherweise kontaminiert ist. Die Schneekanonen müssen gestoppt werden – auch wenn das für die Veranstaltung das Aus bedeuten könnte. Aber wer soll das der ehrgeizigen Gemeinderätin beibringen?