Noch immer ist nicht klar, ob das Wasser im Siebenbach und im Speicher verseucht ist, weshalb Elisa Rödder Markus im Nacken sitzt: Wenn die Schneekanonen nicht wieder gestartet werden, muss der Ski-Event am Dachstein ausfallen. Für die Gemeinde wäre das eine Katastrophe. Sie setzt Markus die Pistole auf die Brust: Bis 10.00 Uhr am nächsten Tag braucht sie klare Informationen, sonst gehen die Maschinen wieder in Betrieb.



Markus hat den Ärger kaum verdaut, als Laura Brandtner ihn wieder um Unterstützung bittet. Anders als erwartet war ihr Vater Thomas nicht im Laden ihrer Mutter, auch Silke ist nicht erreichbar. Einziger Hinweis: Thomas' Klamotten, die Laura und Max vor dem Geschäft beim Müll gefunden haben. Als Markus die Kleidung untersucht, ist das Ergebnis eindeutig: Sie ist mit Gift in Berührung gekommen. Wenn Thomas' Verschwinden mit dem verseuchten Wasser zu tun hat, führen die Spuren zur Giftquelle womöglich auch zu ihm und Silke. Doch die Suche ist schwerer als gedacht, und die Zeit drängt. Denn Thomas verliert durch die giftigen Dämpfe nach und nach das Bewusstsein.



Michi will sich endlich Rudi vorknöpfen und mit ihm über dessen Probleme mit seiner Freundin reden. Doch gerade als sich die beiden auf den Weg in die Kneipe machen wollen, steht Madeleine vor der Bergretter-Zentrale – und lässt die Bombe platzen.