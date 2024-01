Mitten im verschneiten Dachsteingebirge experimentieren die Biologen Valerie Weiss und Tim Steiner an der Wachstumsfähigkeit von Pflanzen – bei mondähnlichen Bedingungen. Die Forschung ist so vielversprechend, dass die NASA den beiden eine eigene Abteilung in Florida angeboten hat. Die beiden sind ganz heiß auf diese Chance – allerdings hat Valerie ihrem Freund Basti und ihrem Sohn Elias noch nichts erzählt.



Als Basti zufällig davon erfährt, stellt er Valerie auf der Forschungsanlage zur Rede. Jahrelang hat er sich mühsam einen Gärtnereibetrieb in Saalbach aufgebaut, außerdem kann er seine Mutter nicht zurücklassen. Auch Elias müsste sein ganzes Leben dort aufgeben. Für Basti steht fest: Er und sein Sohn bleiben in Saalbach.



Das Problem: Basti ist nicht Elias' leiblicher Vater, die Entscheidung, wo Elias wohnt, liegt bei Valerie. Als sie ihm das klarmacht, rauscht Basti wutentbrannt mit dem Skidoo davon. Valerie versucht, ihn einzuholen. Als er aber an der Unterkunft ankommt, ist seine Freundin nicht mehr hinter ihm – ihr muss etwas passiert sein.



Markus und Nina stecken in den letzten Vorbereitungen vor der großen Himalaja-Expedition. Dabei kommen sich die beiden wieder näher. Doch eigentlich will Nina Berg und Bett strikt voneinander trennen. Ein gutes Omen?