Nachdem Markus die Nacht mit Nina verbracht hat, erwartet ihn und das Bergretter-Team ein besonderer Transport: ein Baum, den der Unternehmer Ralf Pichler seiner Ehefrau Romina zur Silberhochzeit schenkt, um damit die Sicht auf einen Strommast vor ihrem Ferienhaus zu verdecken. Als Markus nach erfolgreichem Auftrag bei den Pichlers eine Unterschrift einholen will, ist die Feier abgebrochen worden. Denn Ralf hat auf unangenehme Weise erfahren, dass Romina eine Affäre hat – ausgerechnet mit Charly, dem besten Freund ihres Sohnes Till.



Als er Charly zur Rede stellen will und ihn mit dem Mountainbike verfolgt, werden die beiden handgreiflich, und Till stürzt. Charly kann ihn gerade so festhalten, und zum Glück kommt Markus auf dem Weg von den Pichlers ins Tal an der Unglücksstelle vorbei. Till wird ins Krankenhaus geflogen. Doch dass sich auch Charly verletzt hat, bleibt unbemerkt.



Währenddessen ist Rudi in der Bergretter-Zentrale der Verzweiflung nahe. Seit Simons Ausscheiden bei den Bergrettern ist die Buchhaltung komplett liegen geblieben. Ausgerechnet jetzt fordert die neue Beauftragte für Tourismus und Sicherheit, Elisa Rödder, eine komplette Finanzübersicht, um das Budget für die Bergretter festzulegen. Eine Aufgabe, die Rudi nicht allein bewältigen kann.