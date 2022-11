Kaum hatten ihn die Bergretter von der Felswand gerettet, war Klemens Berger, nach einer gefährlichen Flucht, schon wieder beim Aufstieg. Das kann der völlig perplexe Markus nicht einfach so auf sich beruhen lassen. Irgendetwas hat Klemens zu verbergen, und Markus will herausfinden, was. Die Bergretter machen bei ihrer Recherche mehr als eine erstaunliche Entdeckung: Klemens Berger ist nicht nur schwer krebskrank, er hat auch eine Verbindung zu Lara Fellner.



Deren Schwiegereltern machen sie nach wie vor für den Freitod ihres Sohnes Alexander nach einem schweren Kletterunfall verantwortlich und halten den gemeinsamen Sohn Emil vor ihr versteckt. Von Lara erfährt Markus, dass Klemens damals als Tourguide bei der kleinen Familie war, als ihr Lebensgefährte Alexander verunglückte – und den einzigen Beweis für Laras Unschuld bei sich trägt.



Klemens jedoch gibt sich selbst die Schuld an der zerstörten Familie und möchte das um jeden Preis wiedergutmachen. Dabei bringt er nicht nur sich selbst in größte Lebensgefahr. Denn der Plan, Mutter und Sohn wieder zusammenzubringen, endet für den kleinen Emil am steinschlaggefährdeten Geröllhang.