Während das Bergretter-Team ein Seminar zum Thema "Krisenintervention am Berg" absolviert, hat der Kursleiter Jakob Münster offenbar selbst eine Krise. Der Umzug mit seiner Familie von Ramsau nach Hamburg steht bevor, und sein Sohn Karl ist von diesem Plan nicht begeistert. Während ihres gemeinsamen Skiwochenendes geht er seinen Eltern so gut wie möglich aus dem Weg.



Nach der knappen Rettungsaktion erzählt Mona von der Frau, die Karl verfolgt habe. Markus wird hellhörig: Ist sie die unbekannte Anruferin? Monas Beschreibung passt außerdem zu der Frau, die am Vortag vor Jakobs Praxistür stand. Offenbar braucht sie psychologische Hilfe. Als ihr Sohn auch nach mehrmaligen Versuchen nicht an sein Handy geht, steigt bei Mona die Angst um Karl.



In einer Skihütte hat die Unbekannte tatsächlich Kontakt zu Karl aufgenommen. Im Gegensatz zu seiner Mutter bringt sie viel Verständnis für den jungen Mann auf und gewinnt schnell sein Vertrauen. Als sie ihm anbietet, ihn zu einer abgelegenen Après-Ski-Party zu bringen, willigt er ohne Bedenken ein.



Doch auf dem Weg dorthin verändert sich ihr Verhalten, und Karl ist sich nicht sicher, ob es nicht doch ein Fehler war, bei der Fremden ins Auto zu steigen.