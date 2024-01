Beim Versuch, ihr im Gelände festgefahrenes Auto zu befreien, rutscht der Wagen von zwei Geschäftsleuten aus Salzburg den Abhang hinunter – mit dem Fahrer am Steuer. Die Rettung gelingt Markus in letzter Sekunde. Und so unzureichend wie der Fahrer und seine Kollegin ausgerüstet waren, ist dem Team klar: Die beiden sind nicht zum Bergsteigen angereist.



Wie sich herausstellt, waren sie auf dem Weg zur Johanni-Hütte, wo sie ihre Chefin Sylvia Redl vermuten. Die Betreiberin einer Schnapsbrennerei ist seit zwei Tagen nicht mehr erreichbar. Fast zeitgleich geht in der Polizeistation ein Anruf der Salzburger Staatsanwaltschaft ein, die nach Sylvia Redl fahndet – wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung.



Polizei und Bergrettung nehmen die Suche auf, die Spuren führen zu Familie Haas. Julia Haas ist die Schwester von Sylvia, doch wie Kommissarin Jessika Pollath bei ihrer Befragung erfährt, haben die beiden schon lange keinen Kontakt mehr. Davon, dass ausgerechnet ihr Mann Georg mit Sylvia zu einer Bergtour verabredet war, hat sie nichts gewusst. Auch Georg ist schockiert, dass die Polizei nach seiner Schwägerin sucht. Er dachte, sie hätte ihn einfach versetzt. Doch er hat eine Ahnung, wo sie sein könnte. Als Markus sich mit ihm auf den Weg macht, wird der Bergretter misstrauisch.



Währenddessen hegt Michi den Verdacht, dass Verena eine Affäre haben könnte. Die beiden sehen sich kaum noch, sie scheint ständig zu arbeiten. In seiner Verzweiflung bittet er Rudi, Verenas Handy zu orten.