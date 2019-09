Auch Agentur-Chefin Eva Bernhard weiß nicht, mit wem sich ihr Model Mira in der Tatnacht getroffen hat. Als Böhmers Spezi Carlo Ramsauer durchblicken lässt, dass er nicht zufällig in Position vor dem Appartement war, sondern bestellt wurde, gerät Leon Meyerling in den Fokus der Ermittlungen.