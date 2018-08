Wer ist Vera Lanz?

Böhm: Mitspracherecht ist übertrieben, aber bevor die Drehbücher geschrieben wurden, konnte ich ein Gespräch mit Orkun Ertener und den Produzenten führen und wir haben alle Ideen in einen Topf geworfen. Was ich mir sehr gewünscht habe, war die Mutter-Tochter-Beziehung, weil ich finde Mutter-Tochter-Beziehungen haben sich in den letzten Jahrzehnten sehr verändert. Töchter im Alter von 16 sind heute einfach anders drauf. Und mit Olga von Luckwald als Zoe bin ich total glücklich, sie ist einfach der Hammer, sowohl schauspielerisch als auch menschlich.

Was mir zudem wichtig war, ist, dass Vera Brüche hat. Also dass das Geheimnis, das sie hat, sehr lange offen bleibt, dass sie immer ein bisschen zweigleisig durch die Geschichte läuft und teilweise ja auch am Rande der Legalität.