Zeugenschutz

Für Vera Lanz entschwinden damit alle Anhaltspunkte für eine Ermittlung. Selbst das Geschoss steckt noch in der Schulter von Hannes Walther. Hier sieht auch der sympathische neue Staatsanwalt Sebastian Hartmann wenig Potenzial für eine Aufklärung. Als sich allerdings ein Fingerabdruck Walthers in der BKA-Datei findet, nimmt der Fall rasant Fahrt auf - in eine überraschende Richtung.