Als sich herausstellt, dass Rehm in der Vergangenheit ein Verhältnis mit Larissa Pohl, der Verlobten von Dr. Jentsch, hatte, gerät der Kanzlei-Besitzer selbst unter Verdacht. Oder hat dessen Zukünftige kurzen Prozess gemacht, nachdem Rehm zu aufdringlich wurde?



In der Musikakademie sorgt eine Ausstellung für Wirbel. Weil "Kuratorin" Isolde Daritz um die Exponate besorgt ist, rekrutiert sie Polizeihauptmeister Mohr zum Sicherheitsexperten. Damit bringt sie jedoch nicht nur die Kommissare in Verlegenheit, die unterdessen auf ihren Kollegen verzichten müssen, sondern auch Marie und Polizeichef Achtziger. Die beiden haben vergessen, Frau Daritz zu sagen, dass deren aufwendiges Ausstellungskonzept aus Kostengründen nicht realisiert werden kann. Für Frau Daritz ist der Misserfolg ihrer Ausstellung programmiert.