Marianne Grasegger zählt zum Bereich „Verwaltung“. Gemeinsam mit Christin Lange sitzt sie an der Information im Erdgeschoss des Kommissariats und weist Besuchern den Weg. Sie liebt Gerüchte, Süßigkeiten und Katzen. Grasegger ist verheiratet und verbringt die Urlaube mit ihrem Mann am liebsten in einem Wohnwagen am Gardasee.