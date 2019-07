Den Großteil ihres Umsatzes machte Thiessen mit "Scheibles Original Enziancreme", für die Scheible sie seit Jahren mit dem nur selten wachsenden gelben Enzian belieferte. Tags zuvor hatte Scheible Thiessen mitgeteilt, dass sie in Zukunft keine Kräuter mehr liefern werde. Thiessens Creme und ihre berufliche Zukunft standen damit vor dem Aus. Wollte Thiessen die Kündigung abwenden und hat daraufhin Scheible umgebracht?



Doch auch Bauunternehmer Bernd Köhler kommt als Täter in Frage. Er wollte Ritas Wiesen, auf denen der gelbe Enzian wächst, kaufen und in Bauland umwandeln. Sohn Benedikt versuchte, den Deal einzufädeln und seine Mutter davon zu überzeugen. Diese lehnte jedoch das Kaufangebot ab, was sowohl für Bauunternehmer Köhler als auch für Benedikt Scheible ein finanzielles Desaster bedeutete. Köhler hatte bereits einen Architekten beauftragt, Benedikt Scheible hätte das Geld gut gebrauchen können, um seine Autowerkstatt neu auszustatten. Haben die beiden gemeinsame Sache gemacht?



Während Stadler und Hansen einen spannenden Fall zu lösen haben, bekommt Andi Lorenz kurzfristig Besuch von Leo Failing, der zur Feier eines Junggesellenabschieds anreist. Dieser findet am Ende auf dem Hof statt, während Marie nichtsahnend in Landshut weilt.