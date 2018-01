Tod eines ehrenwerten Mannes

Jasmin Dreher, Lebensgefährtin und Kollegin des Opfers, berichtet, dass sich Kranzler am Vorabend mit Ross Keeler, einem Geschäftsmann aus den USA, treffen wollte. Dabei ging es um ein neues Spiel - "Liechtenstein" -, für das sich Keeler besonders interessierte. Dass er es allerdings nicht auf dem amerikanischen Markt veröffentlichen kann, verhindert Hartmut Längsfeld. Der freischaffende Spielerfinder behauptet, Kranzler hätte ihm die Spielidee zu "Liechtenstein" geklaut. Hat Längsfeld aus Rache zum Föhn gegriffen?



Von Marlene Koch, Assistentin des Toten, erfahren die Kommissare, dass sich Dreher gegenüber ihrem Lebensgefährten seit zwei Tagen nervös verhalten hat. Hat sie ihren Freund in die Badewanne gelockt, um sich die Rechte an den Spielen zu sichern und damit viel Geld zu verdienen? Während die Cops dem Täter immer näher kommen, eröffnet Olaf Hansen seinem Sohn, dass dieser in Neuseeland Regatta segeln soll. Dafür hat Hansen senior extra eine Yacht, die "Svolhan", bauen lassen. Sven ist alles andere als begeistert und schiebt die Arbeit vor. Doch Polizeichef Gert Achtziger hat Hansen junior für die kommenden sieben Wochen längst freigestellt.